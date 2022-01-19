إسناد التحقيق بمقتل سائحة فرنسية في المغرب لشرطة مكافحة الإرهاب

2022/01/19 | 01:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أسندت النيابة العام المغربية التحقيق مع المشتبه به في قتل سائحة فرنسية ومحاولة قتل أخرى بلجيكية، السبت، إلى شرطة مكافحة الإرهاب، لوجود "شبهة دوافع إرهابية" وراء الجريمة، على ما أفاد مصدر مطلع على التحقيق الثلاثاء.

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