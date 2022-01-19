2022/01/19 | 01:10 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: RLOcX4hpC4g

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عضو تيار الفتح علي الزبيدي: العامري اجاب الصدر بخصوص المالكي" لو كلنا لو السبع ياكلنا" | كلام معقول) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عضو تيار الفتح علي الزبيدي: العامري اجاب الصدر بخصوص المالكي" لو كلنا لو السبع ياكلنا" | كلام معقول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).