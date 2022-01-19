اليمن.. قصف يستهدف عدة مواقع في العاصمة صنعاء 

2022/01/19 | 01:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مراسل قناة "الحرة" في اليمن، بوقوع انفجارات عنيفة في أرجاء العاصمة اليمنية صنعاء، الثلاثاء، فيما نقل عن مصادر محلية استهداف مطار صنعاء الدولي ومحيطه وقاعدة الديلمي العسكرية.

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