تشيلسي يتعثر أمام برايتون في الدوري الإنجليزي

2022/01/19 | 02:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأهدر تشيلسي تقدمه، وتعادل مع مضيفه برايتون 1-1 مساء الثلاثاء، في مباراة مقدمة من الجولة الرابعة والعشرين بالدوري الإنجليزي الممتاز. وسجل المغربي حكيم زياش هدف تشيلسي في الدقيقة 28، فيما أحرز آدم ويبستر هدف برايتون بالدقيقة 60. ورفع تشيلسي رصيده بهذا التعادل إلى 44 نقطة، ليقفز بفارق نقطة وراء ليفربول صاحب المركز الثاني، و12 نقطة عن المتصدر مانشستر سيتي، فيما ارتفع رصيد برايتون إلى 29 نقطة في المركز التاسع.

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