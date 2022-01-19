لاسترداد أمواله المودعة.. لبناني يقتحم مصرفا ويحتجز رهائن

2022/01/19 | 02:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقدم مواطن لبناني من على اقتحام أحد فروع المصارف في منطقة جب جنين الواقعة في البقاع الغربي جنوب شرق لبنان، مهددا بإحراق نفسه والمصرف إن لم يحصل على وديعته في المصرف البالغ قيمتها ٥٠ ألف دولار.

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