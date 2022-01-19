الوزارة تبرر اختيار تاريخ ميلاد عدنان درجال يومًا وطنيًا:

2022/01/19 | 02:24 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

بعد تفاعل غاضب وساخر، استجابت وزارة الشباب والرياضة إلى طلب توضيح حول سبب اختيار يوم تاريخ ميلاد الوزير ورئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال "يومًا وطنيًا للشباب".

وقال مدير الإعلام والاتصال الحكومي في وزارة الشباب والرياضة علي العطواني لـ "الترا عراق"، فجر الأربعاء 19 كانون الثاني/يناير، إنّ "اختيار يوم 26 كانون الثاني/يناير ليكون يومًا وطنيًا للشباب لم يكن بقرار أو تدخل من الوزير عدنان درجال"، مبينًا أنّ "تحديد هذا اليوم جرى بقرار هيئة الرأي في الوزارة لإطلاق رؤية الوزارة لعشرة أعوام مقبلة 2020- 2030، وإطلاق عدة مشاريع مهمة للشباب".

وأضاف العطواني، أنّ "القرار صدر بالاتفاق مع عدد من الجهات التي ستساهم في البرنامج، وتفاجئنا جميعًا بما يتم نشره في مواقع التواصل الاجتماعي حول مصادفة يوم الشباب مع ميلاد الوزير"، مشيرًا إلى أنّ "هيئة الرأي لم تكن تعلم بهذه المصادفة حينما تم اختيار الموعد من قبل الدائرة المعنية بإقامة البرامج في الوزارة".

وتابع العطواني، أنّ "البرنامج سيتم إطلاقه برعاية رئيس الوزراء وسينطلق لمدة أسبوع ابتداءً من يوم 22 من الشهر الجاري، بإقامة معرض للابتكارات العلمية يشارك فيه شباب من جامعات العراق المختلفة ولمدة 3 أيام يعقبها برنامج ثقافي ومعرض للرسم يقام يوم 25 من نفس الشهر، لتختتم الفعاليات يوم 26 بإقامة احتفالية اليوم الوطني للشباب الذي ستطلق فيه منصات للشباب والعمل التطوعي".

كما أوضح، أنّ "الفعاليات ستتضمن إطلاق بطاقة مالية مدعومة تسمى بطاقة (شبابي) خاصة لفئة الشباب، تحتوي امتيازات مالية وقروض وتسهيلات كبيرة".

وتفاعل المئات على مواقع التواصل الاجتماعي بغضب وسخرية حول الموعد الذي تعدّه الوزارة "محض صدفة"، حيث كتب بعض الناشطين تعليقات لاذعة أشار بعضها إلى أنّ "عدي صدام حسين لم يجرؤ على فعلها على الرغم من طغيان النظام السابق".

وعادت الوزارة، فجرًا، لتنشر التصريح الذي أدلت به لـ "الترا عراق" بشكل بيان رسمي.



ويشغل درجال في سابقة على مستوى البلاد حقيبة وزارة الشباب ورئاسة اتحاد الكرة.

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