عمال التوصيل يحتجون وسط بغداد:

2022/01/19 | 02:55 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

يستعد عمال التوصيل في بغداد، لتنظيم وقفة وسط العاصمة احتجاجًا على القرار الأخير الذي يقضي بحظر تجوال الدراجات النارية بعد السادسة مساءً.

وتحدث عدد من عمال التوصيل لـ "الترا عراق"، 19 كانون الثاني/يناير، لـ "الترا عراق"، عن الوقفة المزمعة في الساعة العاشرة صباحًا من يوم غد الخميس، في ساحة الواثق وسط بغداد.

وقال أحمد الخفاجي، عامل في شركة للتوصيل، إنّ "عددًا من عمال التوصيل نظموا أنفسهم في مجموعة كبيرة، واتفقوا على إقامة وقفة احتجاجية في ساحة الواثق ببغداد".

وأضاف الخفاجي، 23 عامًا، أنّ "مطلبنا هو استثناء عمال التوصيل من القانون الذي سيغلق مصدر قوت عوائلنا"، مشيرًا إلى أنّ "الكثير من العمال قد تعرضوا إلى عقوبات الحجز والغرامة التي تبلغ قيمتها 100 ألف دينار، في حين لا تتجاوز أجرتنا اليومية 10 آلاف دينار".

وأوضح الخفاجي، أنّ "الوقفة ستكون سلمية، ومطلبنا هو المساعدة للاستمرار بعملنا"، مؤكدًا أنّ "غالبية العمال هم من الخريجين الذين لم يجدوا فرصًا في الوظائف الحكومية، بل إنّ البعض منهم يدرس لنيل درجة الماجستير".

وأصدرت مديرية المرور العامة، 15 كانون الثاني/يناير، توجيهًا بمنع سير الدراجات النارية من السادسة مساءً إلى السادسة صباحًا في العاصمة بغداد، على خلفية عدة هجمات استهدفت مقار أحزاب سياسية نفذ أغلبها عبر أشخاص يستقلون دراجات نارية.

ونص القرار، على معاقبة "المخالف بحجز الدراجة النارية، وفرض غرامة مقدارها (100000) دينار عراقي، استنادًا للمادة (25/ثانياً/أ) من قانون المرور"، كما نص على العقوبة ذاتها لسائق الدراجة التي يستقلها أكثر من شخصين.

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