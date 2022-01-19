الكونغرس يستدعي محامي ترامب السابقين لاستجوابهم في اقتحام الكابيتول

2022/01/19 | 03:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعاستدعت اللجنة الخاصة في مجلس النواب الأمريكي رودولف جولياني محامي الرئيس السابق دونالد ترامب إلى جلسة استماع في التحقيق بهجوم الكابيتول في يناير 2021.وجاء في بيان للجنة: "بالإضافة إلى جولياني، تم إرسال مذكرات استدعاء لجلسة الاستماع إلى محاميي حملة ترامب سيدني باول وجينا إليس، ومستشار الحملة الجمهوري بوريس إبستين".وأضاف: "قام الأشخاص الأربعة بالترويج لنظريات لا أساس لها من تزوير الانتخابات، أو دفعوا باتجاه محاولات عكس الانتخابات، أو كانوا على اتصال مباشر مع الرئيس السابق بشأن الجهود المبذولة لوقف فرز الأصوات الانتخابية".واستدعى أعضاء اللجنة العام الماضي عددا من المساعدين السابقين للرئيس الأمريكي السابق لجلسات الاستماع، كما اتهم المستشار السياسي ستيفن بانون، الذي كان محلل ترامب السياسي في البيت الأبيض، بازدراء الكونغرس لفشله في حضور جلسة استماع للجنة.وأوصى المشرعون في وزارة العدل الأمريكية في ديسمبر الماضي بمحاسبة مارك ميدوز، الذي قاد موظفي البيت الأبيض في إدارة ترامب، بسبب رفضه التحدث شخصيا في جلسة استماع.واقتحم أنصار ترامب في 6 يناير 2021، مبنى الكونغرس لمنع الموافقة على نتائج الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2020، والتي فاز بها الرئيس الحالي الديمقراطي جو بايدن.

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