اليوم.. «الاتحادية» تحسم مصير جلسة البرلمان الأولى

2022/01/19 | 03:51 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: عمر عبد اللطيف

وشيماء رشيد

تترقب الأوساط السياسية، اليوم الأربعاء، إصدار المحكمة الاتحادية قرارها بشأن الجلسة الأولى لمجلس النواب، وسط توقعات مفتوحة بين إعادتها وما حصل فيها من مخرجات، أو تمريرها وإقرار دستوريتها، وربما تأجيل قرارها حتى إشعار آخر.

وقال عضو الإطار التنسيقي غضنفر البطيخ لـ"الصباح": إنه "في حال قررت المحكمة إعادة الجلسة وما جرى فيها من مخرجات، فسيمنح ذلك فرصة للحل والتوافق السياسي"، مشيراً إلى أنه "سيكون عاملاً مساعداً على التوافق بين الكتل السياسية المختلفة خلال الأيام المقبلة" .

من جانبه، توقع الخبير القانوني علي التميمي أن "جميع الاحتمالات واردة في قرار المحكمة الاتحادية الذي سيصدر اليوم، بإيقاف عمل هيئة رئاسة البرلمان من عدمه" .

وأضاف التميمي في حديث لـ"الصباح"، أن "قرار المحكمة من القرارات التي تكون بناءً على طلب على العريضة من دون مرافعة أو تبليغ الطرف الآخر، ومن دون المساس بأصل الحق، وهو أقرب إلى القرارات الإدارية، ويعتبر هذا الأمر معلقاً لحين البت في الدعوى المرفوعة بشكل نهائي، فإما أن تؤيده أو تلغيه تبعاً لقرار الحكم النهائي" .

وبين أن "قرار المحكمة الاتحادية وفق المادة 94 من الدستور، لا يؤثر في المواعيد الدستورية، إلا إذا صدر قرار بإبطال الجلسة الأولى، إذ سنكون أمام انتخاب هيئة رئاسة جديدة للبرلمان بدعوة من رئيس الجمهورية خلال 15 يوما وفق المادة 55 من الدستور، وإذا ردت المحكمة الدعوى فإن المواعيد الدستورية ستبقى على حالها" .

الخبير القانوني طارق حرب قال لـ"الصباح": إن "المحكمة الاتحادية قد تحسم موقفها اليوم وتنطق بالحكم بشأن دستورية الجلسة الأولى من عدمها"، مستدركاً بأن "العادة جرت أن يعلن غلق باب المرافعة ويحدد يوم آخر للنطق بالحكم" .

وقال حرب: "أعتقد بأن المحكمة العليا أخذت الظروف السياسية بنظر الاعتبار، لذلك قدمت تاريخ المحكمة، وأعتقد بأنها ستقدم النطق بالحكم لأسباب معروفة، أي تكتمل الإجراءات يوم الأربعاء، ويمكن إصدار الحكم أو أن تتركه المحكمة إلى الخميس أو الأحد" .

في غضون ذلك، يستمر المكون الكردي في اجتماعاته من أجل حسم مرشحه بشأن رئاسة الجمهورية.

وقال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي في حديث لـ"الصباح": "نستبعد أن يتم اختيار رئيس الجمهورية الأسبوع المقبل، لأنها مسألة تحتاج إلى وقت من أجل إتمام إجراءات التدقيق في الأسماء، وكذلك التوافقات السياسية"، مبيناً أن "الجميع ينتظر قرار المحكمة الاتحادية اليوم الأربعاء"، مشيراً إلى "وجود عدة أسماء مرشحة لرئاسة الجمهورية هم: هوشيار زيباري وبرهم صالح ولطيف رشيد ورزكار عبد الرحمن القاضي وغيرهم".

• تحرير: محمد الأنصاري

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