العمل توجه دعوة للمستفيدين من راتب المعين المتفرغ

2022/01/19 | 03:51 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: الصباح

وجهت هيئة ذوي الإعاقة، في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أمس الثلاثاء، دعوة إلى المستفيدين من راتب المعين المتفرغ للتوجه لمنافذ الصرف الإلكترونية لتسلم مستحقاتهم المالية للسنوات السابقة (2016 - 2017 - 2018).



وأضاف بيان للوزارة، أن "الهيئة أطلقت مستحقات السنوات السابقة (المتراكم) (2016 - 2017 - 2018)للمستمرين براتب المعين المتفرغ، بموجب بطاقات الدفع الإلكتروني، والذين تم تدقيق معاملاتهم، أما حالات الوفيات للمعاق أو المعين أو تغيير المعين، الأمر الذي يتطلب الصرف بموجب صكوك، فستعلن الهيئة أسماءهم اليوم في بغداد والمحافظات لأجل المراجعة وتقديم المستمسكات الأصولية للتسلم".

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