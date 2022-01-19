أجهزة جديدة لكشف أوميكرون

2022/01/19 | 03:51 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: علي موفق

كشفت وزارة الصحة عن استخدام أجهزة جديدة حديثة لكشف إصابات أوميكرون، بينما رجحت الجهات الصحية في النجف أن يكون هذا المتحور هو السبب الرئيس بالطفرة اليومية لأعداد الإصابات المسجلة.

وأعلنت الوزارة يوم أمس موقفاً وبائياً مثقلاً بالإصابات، إذ سجلت الملاكات الصحية في عموم المحافظات 6487 إصابة جديدة، بينما تماثل 684 مصاباً إلى الشفاء، وقابل ذلك وفاة 10 مصابين خلال المدة المذكورة.

وقال مدير مختبر الصحة العامة المركزي الدكتور محمد عيسى الدفاعي: إن "الكشف عن المتحور الجديد أوميكرون يتم حاليا باستخدام أجهزة جديدة لتحديد السلالات" .

وأضاف أن "الملاكات المختبرية العاملة في مختبر التعاقب الجيني والمختبر الوطني للانفلونزا، تعمل بجهود استثنائية، وباستخدام تقنيات حديثة متطورة يتم تسجيلها لأول مرة على مستوى العراق في الموقع العالمي الرئيسي لجمع البيانات (GIS AID)، لتحديد أنواع السلالات بعد نجاحها خلال المدة الماضية بتحديد سلالات فيروس كورونا المتحورة مثل ألفا وبيتا ودلتا".

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