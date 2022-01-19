لجنة أحداث الكابيتول تستدعي رودي جولياني و 3 من مساعدي ترامب للتحقيق

2022/01/19 | 04:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت لجنة الكونغرس التي تحقق بواقعة الاعتداء على الكابيتول مذكرات استدعاء، الثلاثاء، شملت رودي جولياني، وهو شخصية محورية في محاولة، دونالد ترامب، إلغاء نتيجة انتخابات عام 2020، وثلاثة آخرين من مساعدي الرئيس السابق.

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