تفاصيل الجرائم ودوافع المتهم.. ألمانيا تحاكم طبيبا عذب سوريين بمستشفى عسكري

2022/01/19 | 05:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في ثاني محاكمة تستهدف منتهكي حقوق الإنسان في سوريا، ممن عملوا مع نظام دمشق، يمثل الطبيب السوري، علاء موسى، الأربعاء، أمام محكمة ألمانية بتهم خطرة، منها القتل والتعذيب الذي وقع – بحسب قرار الاتهام – على معتقلين من المعارضة خلال تلقيهم العلاج في مستشفيات النظام العسكرية.

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