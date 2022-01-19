2022/01/19 | 05:15 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: wgYyXG4IQjc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالعراقي - مع بداية الموجة الرابعة.. الصحة تدعو لأخذ اللقاحات بعد انتشار أوميكرون) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بالعراقي - مع بداية الموجة الرابعة.. الصحة تدعو لأخذ اللقاحات بعد انتشار أوميكرون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).