2022/01/19 | 06:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعداد وفيات وباء كوفيد -19 وصل إلى 5.5 مليون شخص حول العالم، لكن تقريرا لموقع Nature العلمي يقول إن هذا الرقم "أقل بكثير من الواقع" حيث تظهر سجلات "الوفيات الإضافية" وهو مقياس يقارن بين الوفيات المسجلة والوفيات المتوقعة، أن عدد الأشخاص الذين قضوا في الوباء أكبر بكثير من الأرقام المسجلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تقديرات "مرعبة" .. أعداد وفيات كورونا قد تكون أضعاف الأرقام الرسمية) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تقديرات "مرعبة" .. أعداد وفيات كورونا قد تكون أضعاف الأرقام الرسمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).