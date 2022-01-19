مصرع خمسة أشخاص في حريق بدار للمسنين في اسبانيا

2022/01/19 | 07:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-واعلقي خمسة أشخاص مصرعهم وأصيب عدد آخر بجروح إثر حريق شب في وقت مبكر الأربعاء بدار للمسنين شرق اسبانيا.واندلع الحريق قرابة منتصف الليل في دار الرعاية الذي يقع في فالنسيا، حيث توجهت ست سيارات إطفاء الى مكان الحادث بحسب تغريدة لرجل إطفاء في المنطقة.وذكرت التغريدة أن "خمسة أشخاص لقوا مصرعهم"، في حين نقل 11 شخصا إلى المستشفى بعد استنشاقهم الدخان.وعمل رجال الإطفاء على إنقاذ 25 شخصا من الحريق قبل أن يتم إجلاء جميع نزلاء الدار البالغ عددهم 70 شخصا والسيطرة على الحريق.ونقلت وسائل إعلام محلية عن شهود وصفهم تعاون عمال الدار مع رجال الإطفاء وضباط الشرطة لإنقاذ المسنين من خلال أحد سلالم المبنى المكون من طابقين.ووفقا للصحافة المحلية، تشير التحقيقات الأولية إلى أن الحريق قد يكون ناتجا عن احتكاك كهربائي في وحدة تنفس اصطناعي.

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