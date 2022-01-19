دراسة جديدة: التلوث الكيميائي تجاوز الحد الآمن للبشرية

2022/01/19 | 07:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من قمة جبل إيفرست إلى أعمق المحيطات، تجاوز التلوث الكيميائي "حدود الكوكب"، بهذه العبارات حذرت دراسة جديدة من إن مزيج التلوث الكيميائي في العالم يهدد الآن استقرار النظم البيئية التي تعتمد عليها البشرية، بحسب تقرير لصحيفة "الغارديان".

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