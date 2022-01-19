استشارية رئاسة الوزراء: هذه هي وظيفتنا

2022/01/19 | 08:11 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اصدرت هيئة المستشارين في رئاسة الوزراء، اليوم الاربعاء، بيانا اوضحت فيه وظيفتها فيما دعت الى عدم التسرع باصدار اتهامات باطلة.وقالت الهيئة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، إنه “تجدد هيئة المستشارين في رئاسة مجلس الوزراء التأكيد على أن دورها، استشاري فني؛ وهي ليست جهة اصدار قرار في أي جانب من جوانب عمل […]

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