السعودية.. النيابة العامة تتحدث عن عقوبة المتسولين

2022/01/19 | 08:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضحت النيابة العامة في السعودية، الثلاثاء، العقوبات المقررة بحق ممارسي التسول بكافة صوره وأشكاله، بحسب منشور لها عبر حسابها في تويتر، وذلك بعد أشهر على إقرار نظام مكافحة التسول.

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