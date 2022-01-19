النفط يحقق قفزة غير مسبوقة منذ سبعة أعوام

2022/01/19 | 08:19 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تجاوز سعر برميل النفط الخام من نوع برنت، حدود 89 دولارا، وذلك لأول مرة خلال السنوات السبع الأخيرة، أي منذ 13 تشرين الاول/ أكتوبر 2014.وارتفع سعر العقود الآجلة لشهر مارس لخام برنت بنسبة 0.60 في المائة إلى 89.03 دولار للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة لشهر مارس لخام WTI بنسبة 1.80 في المائة إلى […]

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