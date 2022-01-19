2022/01/19 | 08:24 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تحددت أول مواجهة في دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة حاليا في الكاميرون، بعد لعب مباريات الجولة الختامية في المجموعتين الأولى والثالثة.وسيواجه منتخب الغابون، الذي احتل المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد خمس نقاط خلف المغرب المتصدر بسبع نقاط، منتخب بوركينا فاسو، وصيف المجموعة الأولى، التي تصدرها مستضيف البطولة، […]

ظهرت المقالة رسميا..



تحديد طرفي أول مباراة في دور الـ16 لكأس أمم إفريقيا أولاً على ايرث نيوز.

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