الصحة العالمية تحذر من سلالات جديدة بعد “أوميكرون”

2022/01/19 | 08:30 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، من ظهور اشكال جديد لفيروس كورونا عقب انتشار سلالة “أوميكرون”.وقال المدير العام، في موجز صحفي، إن “هذا الوباء لم ينته بعد، ومع الانتشار المذهل لمتحور أوميكرون حول العالم، من المرجح أن تظهر نماذج جديدة”.وأشار رئيس منظمة الصحة العالمية، إلى الأهمية الاستثنائية لرصد […]

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