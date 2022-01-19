القبض على شخصين بحوزتهما “أسلحة ومخدرات” في الديوانية

2022/01/19 | 08:36 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت قيادة شرطة الديوانية، اليوم الاربعاء، عن إلقاء القبض على شخصين بحوزتهما أسلحة ومخدرات.وقالت القيادة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، إنه “تمكنت قوة من مركز شرطة ال بدير من القاء القبض على شخصين من سكنة السماوة يستقلان عجلة نوع جنسس صالون وجد بحوزتهم كمية من مادة الكريستال المخدرة ومسدس فضلا عن […]

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