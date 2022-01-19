أمني: استقرار العاصمة مرهون بالجهد الاستخباري وليس بالزحام عند السيطرات

2022/01/19 | 08:42 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… شدد المختص بالشأن الأمني، امير عبد المنعم، على ضرورة تكثيف الجهد الاستخباري وخصوصا بالمناطق الحيوية التي تمثل مركز العاصمة، لافتا الى ان تشديد الإجراءات والزحامات عند السيطرات لايمكن ان تحد من مستوى الجريمة او الاعمال الإرهابية.وقال عبد المنعم لـ، /المعلومة/، ان “الارباك الأمني في العاصمة، لايمكن ان يرتقي الى مستوى الإرهاب، بل […]

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