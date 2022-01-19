2022/01/19 | 08:43 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يصاب الشخص البالغ مرتين إلى ثلاث نزلات برد سنويًا، في المتوسط، بينما يمكن أن يصاب الأطفال بخمس إلى ثماني نزلات برد سنويًا، المرض أكثر شيوعًا في فصل الشتاء، ولا يزال لدينا فيروس كورونا، لذلك من المهم أن تعتني بجهازك المناعي حتى تتمكن من محاربة أي عدوى تعترض طريقك.يتحدث الخبراء عن 5 فواكه […]

ظهرت المقالة أفضل 5 أطعمة يجب تناولها لتعزيز مناعتك أولاً على ايرث نيوز.

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