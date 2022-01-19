2022/01/19 | 08:46 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… رفضت أوساط سياسية وجود الحلبوسي في رئاسة البرلمان بعد فشله في الدورة الماضية وارتكابه مخالفات قد وضعها احد النواب على طاولة القضاء من اجل احقاق الحق ومحاسبته إزاء تلك الخروق الدستورية.وقال عضو ائتلاف دولة القانون حيدر اللامي لـ /المعلومة/، ان “محمد الحلبوسي قد فشل في رئاسته للبرلمان في الدورة الماضية، وعلى اثر […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد وضع مخالفاته على طاولة القضاء … رفض سياسي لتجديد الولاية للحلبوسي) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد وضع مخالفاته على طاولة القضاء … رفض سياسي لتجديد الولاية للحلبوسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).