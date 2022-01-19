دعاوى تعذيب تلاحق رئيس الإنتربول الإماراتي الجديد

2022/01/19 | 08:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم محامي فرنسي موكل من ناشط حقوقي مسجون في الإمارات، الثلاثاء، شكوى تعذيب ضد الرئيس الجديد للإنتربول، اللواء أحمد ناصر الريسي، حيث قام المسؤول بأول زيارة له إلى مقر وكالة الشرطة الدولية في مدينة ليون الفرنسية.

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