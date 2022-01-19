 الزيادي: لا يمكن تشكيل حكومة من دون مشاركة الاطار التنسيقي والكتلة الصدرية

2022/01/19 | 08:53 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الزيادي، الأربعاء، ان الحكومة المقبلة لايمكن ان يشكلها الاطار التنسيقي لوحده من دون مشاركة الكتلة الصدرية، كما لايمكن لهذه الكتلة ان تذهب نحو هذا التوجه من دون مشاركة الاطار التنسيقي، لافتا الى ان العامري يتحرك نحو جميع الأطراف لضمان تمثيل الجميع ومشاركتهم في الحكومة المقبلة.وقال […]

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