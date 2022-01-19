ترقب سياسي لقرار المحكمة بشأن جلسة البرلمان الاول

2022/01/19 | 09:05 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تنظر المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاربعاء، في شرعية انتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب.وكانت المحكمة الاتحادية العليا حددت اليوم، موعداً للنظر في دعوى أقامها كل من النائب باسم خشان والنائب محمود المشهداني للطعن بشرعية جلسة انتخاب رئاسة مجلس النواب.واصدرت المحكمة الاتحادية، الاسبوع الماضي، أمراً ولائياً بتعطيل عمل رئاسة المجلس مؤقتاً لحين حسم […]

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