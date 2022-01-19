عملية نوعية للحشد الشعبي في التاجي تقضي على ثلاثة “دواعش”

2022/01/19 | 09:06 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلن الحشد الشعبي، الأربعاء، عن قتل ثلاثة إرهابيين بواسطة كمين محكم في منطقة شاطئ التاجي شمال العاصمة.وذكر بيان للحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “أبطال فوج الطارمية في قيادة عمليات بغداد للحشد الشعبي وبالتعاون مع جهاز الأمن الوطني وقيادة عمليات بغداد تمكنوا من قتل ثلاثة إرهابيين في منطقة شاطئ التاجي شمال العاصمة […]

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