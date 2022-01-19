2022/01/19 | 09:09 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… حذر النائب السابق عن تحالف الفتح عدي الشعلان، الاربعاء، من اعادة التجديد للرئاسات الثلاث وتقديم تنازلات من بعض الكتل السياسة على حساب المكون الشيعي.وقال الشعلان لـ /المعلومة/، ان “عودة الكاظمي الى رئاسة الوزراء امر شبه مستحيل، خصوصا ان هناك رفض من قبل القوى السياسية لاعادته الى المنصب من جديد، اضافة لوجود […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشعلان يحذر من التجديد للرئاسات وتقديم تنازلات على حساب المكون الشيعي) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشعلان يحذر من التجديد للرئاسات وتقديم تنازلات على حساب المكون الشيعي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).