الحشد الشعبي يقتل ثلاثة دواعش شمالي بغداد

2022/01/19 | 09:17 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاربعاء، عن قتل ثلاثة عناصر من عصابات داعش في منطقة شاطئ التاجي شمالي بغداد.وقالت الهيئة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، إن “أبطال فوج الطارمية في قيادة عمليات بغداد للحشد الشعبي وبالتعاون مع جهاز الأمن الوطني وقيادة عمليات بغداد يتمكنون من قتل ثلاثة إرهابيين في منطقة شاطئ […]

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