توجه حكومي لشمول 600 ألف عائلة ضمن الرعاية الاجتماعية خلال سنة 2022 - عاجل

2022/01/19 | 09:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكدت وزارة العمل، اليوم الاربعاء، سعيها لشمول 600 الف عائلة براتب الرعاية الاجتماعية خلال العام الحالي".

وقال المتحدث باسم الوزراة نجم العقابي في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إنه "كان من المفترض شمول هذه العوائل في العام الماضي ولكن اللجنة المالية في البرلمان السابق قامت بحذف المبالغ المخصصة لشمول 600 الف عائلة براتب الرعاية الاجتماعية وتوجيه هذه المبالغ إلى جوانب أخرى".

وأضاف، أننا "ننتظر موازنة العام 2022 لإضافة المخصصات التي تعتبر من حصة الوزارة"، مبيناً أن "مشروع شمول 600 الف عائلة مكتمل من كافة النواحي كمعلومات وتفاصيل المشمولين ولم يبقى سوى إطلاق التخصيصات".

وتابع العقابي، أنه "من الممكن فتح باب التسجيل لإضافة عوائل جديدة ضمن الرعاية الاجتماعية، ولكن هذا الأمر يعتمد على التخصيصات المالية التي تحددها الحكومة".

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