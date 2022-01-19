غارة جوية تطيح بمفرزة إرهابية 'بارزة' شمالي بغداد - عاجل

2022/01/19 | 09:18 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلن قائد عمليات بغداد الفريق الركن احمد سليم، اليوم الاربعاء، الإطاحة بخلية إرهابية بارزة في منطقة شاطئ التاجي شمالي بغداد.

وقال سليم في حديث للسومرية نيوز، إنه "تم فجر اليوم قتل مفرزة ارهابية داعشية مؤلفة من ثلاثة اشخاص في منطقة شاطئ التاجي الشمالي بغارة مباغتة نفذتها قوة مشتركة من فوج الحشد الشعبي الطارمية وكتيبة استطلاع قيادة عمليات بغداد وبمعلومات وجهد مميز من قبل مديرية امن بغداد / جهاز الامن الوطني".

وأوضح، إن "احد المقتولين هو آمر المفرزة المسؤولة عن عملية تفجير العبوة القريبة من ضريح الامامين الكاظمين (ع) في مدينة الكاظمية المقدسة في شهر حزيران من العام الماضي".

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