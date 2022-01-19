2022/01/19 | 09:20 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: O8ULgVjGfH0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. فاضل موات: لا يمكن تشكيل حكومة أغلبية في الواقع السياسي العراقي) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. فاضل موات: لا يمكن تشكيل حكومة أغلبية في الواقع السياسي العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).