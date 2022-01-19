الخيكاني: قرار الاتحادية سيحسم مصير الخارطة السياسية للحكومة المقبلة

2022/01/19 | 09:21 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… رأى المحلل السياسي كريم الخيكاني، ان قرار المحكمة الاتحادية اليوم، سيحسم مصير الخارطة السياسية للحكومة المقبلة، لافتا الى ان التحالفات سيعاد رسمها من جديد بعد ان تقول المحكمة كلمتها ازاء الخرق الدستوري في الجلسة الاولى.وقال الخيكاني لـ /المعلومة/، ان “لقاءات ماراثونية تجري في الوقت الراهن بين جميع الاطراف السياسية في وقت ينتظر […]

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