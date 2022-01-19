الاعمار تكشف عن استعدادها للشروع بإنجاز أطول جسر في العراق

2022/01/19 | 09:23 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… كشفت وزارة الإعمار والإسكان، الأربعاء، عن استعدادها للشروع بإنشاء أطول جسر في البلاد بطول ثلاثة كيلومترات يقع ضمن منطقة بحيرة حمرين في محافظة ديالى، فيما أكدت قرب إنهاء تأهيل مقاطع جديدة من الطريق السريع الرابط بين بغداد والمحافظات.وقال مدير الطرق والجسور في الوزارة حسين جاسم كاظم في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” واطلعت عليه […]

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