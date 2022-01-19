2022/01/19 | 09:28 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر امني، اليوم الاربعاء، باندلاع نزاع عشائري عنيف في ناحية العكيكة في محافظة ذي قار.وقال المصدر، في حديث لوكالة ايرث نيوز، إن “نزاعاً عشائرياً عنيفاً اندلع في ناحية العكيكة، في محافظة ذي قار استخدم خلاله الأسلحة المتوسطة”.وأضاف المصدر، أن “النزاع لم تعرف أسبابه وهو مستمر حتى الآن”، مبيناً أن “القوات […]

ظهرت المقالة بالاسلحة المتوسطة..



اندلاع نزاع عشائري “عنيف” في ذي قار أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالاسلحة المتوسطة.. اندلاع نزاع عشائري “عنيف” في ذي قار) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالاسلحة المتوسطة.. اندلاع نزاع عشائري “عنيف” في ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).