شرطة البصرة تبدأ بتطبيق قرار الحكومة وتصادر دراجات نارية

2022/01/19 | 09:31 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صادرت 68 دراجة نارية.

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