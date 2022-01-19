توقف خط نفط كركوك - جيهان وأسعار الخام تحلّق إلى حدود 90 دولارًا

2022/01/19 | 09:38 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أفادت وكالة "رويترز"، الأربعاء، بتوقف تدفق النفط عبر أنابيب كركوك - جيهان عقب انفجار قرب محافظة قهرمان مرعش في جنوب شرق تركيا.

ونقلت الوكالة، 19 كانون الثاني/يناير، عن شركة بوتاس التركية الحكومية المشغلة لخطوط الأنابيب قولها إنّ "حريقًا نشب في أعقاب الانفجار"، وإنّ "رجال الإطفاء وأفراد الطوارئ انتشروا لإخماد النيران".

وبيّنت الشركة، أنّ "سبب الانفجار، الذي وقع قرب الكيلو 511 من خط الأنابيب، غير معروف"، فيما ذكرت رويترز أنّ الواقعة هي الأحدث في سلسلة اضطرابات على صعيد الإمدادات دفعت أسعار الخام العالمية إلى أعلى مستوياتها في سبع سنوات.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.30 دولار أو 1.5 بالمئة إلى 88.81 دولارًا للبرميل بحلول الرابعة و57 دقيقة فجرًا بتوقيت بغداد، ووصل العقد للقمة عند 89.05 دولارا في التعاملات المبكرة، وهو أعلى مستوياته منذ 13 تشرين الأول/أكتوبر 2014، وفق رويترز.

وينقل خط الأنابيب النفط الخام من كردستان أيضًا للتصدير من ميناء جيهان في تركيا.

وأشار تقرير رويترز، إلى أنّ بيانات الشحن على رفينيتيف أيكون أظهرت أنّ متوسط صادرات الخام الكردية بلغ عشرة ملايين برميل شهريًا بين تشرين الأول/أكتوبر وكانون الأول/ديسمبر.



ومنذ بداية كانون الثاني/يناير، جرى تحميل 5.2 مليون برميل.

كما أظهرت البيانات، أنّ الشحنات تتجه بشكل أساسي إلى مصافي تكرير في دول على البحر المتوسط مثل اليونان، وإسبانيا وإيطاليا وكرواتيا.

وعلم "الترا عراق"، من مصادر أمنية وسياسية، أنّ المعلومات الأولية تفيد بأنّ التفجير نجم عن هجوم لحزب العمال الكردستاني.

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