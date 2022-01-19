المحكمة الاتحادية تفصل اليوم في دستورية الجلسة الأولى للبرلمان

2022/01/19 | 09:41 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادتعقد المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاربعاء، جلستها للنظر في الدعويين المرقمتين المقامتين من قبل المدعي النائب باسم خزعل خشان والمدعي النائب محمود داود سلمان على رئيس مجلس النواب اضافة لوظيفته للطعن بدستورية الجلسة الاولى لمجلس النواب بدورته الخامسة.وكانت المحكمة، قد أصدرت في 13 من الشهر الجاري قراراً بتعليق عمل هيئة رئاسة مجلس النواب …

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