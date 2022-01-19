هيئة المستشارين: وظيفتنا استشارية فنية وليس اصدار القرارات

2022/01/19 | 09:41 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداكدت هيئة المستشارين في رئاسة مجلس الوزراء، الأربعاء، أن وظيفتها استشارية فنية وليس اصدار القرارات.وذكرت الهيئة في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه، انها “تجدد التأكيد على أن دورها ، استشاري فني وهي ليست جهة اصدار قرار في أي جانب من جوانب عمل وزارات ومؤسسات الدولة ، وأن مايُنسَب لها من اتخاذ قرار …

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