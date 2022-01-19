ميركل تتلقى أول عرض عمل.. ما هي الوظيفة واين؟

2022/01/19 | 09:43 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ كشفت وكالة الأنباء الألمانية dpa، عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، دعا المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل للعمل في المؤسسة الدولية.ونقلت الوكالة، عن مصادر في الأمم المتحدة، أن “غوتيريش دعا ميركل لتترأس الهيئة الاستشارية رفيعة المستوى الخاصة بالمنافع العامة العالمية “التي تفيد البشرية جمعاء.ووفقا للمصادر، عرض غوتيريش هذا الاقتراح على ميركل […]

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