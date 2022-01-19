مهدي كريم: معسكر انطاليا مهدد بالالغاء

2022/01/19 | 09:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعأكد المدير الإداري للمنتخب الأولمبي مهدي كريم أن المعسـكر التدريبي الخارجي المقررة إقامته في الرابع والعشرين من الشهر الحالي في مدينة أنطاليا التركية مهدد بالإلغاء بسبب انتشار فيروس أوميكرون المتحور في الأراضي التركية. وقال كريم في تصريح لصحيفة الصباح تابعته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاربعاء إن" الشركة المنظمة لمعسكر المنتخب الأولمبي متخوفة من احتمالية رفض الجانب التركي منح تأشيرات الدخول واستقبال الوفود الرياضية في الوقت الحالي بسبب ارتفاع نسب الإصابات بفيروس أوميكرون"، مبيناً أن "اتحاد الكرة وفي ضوء تقرير الشركة المنظمة باشر بمخاطبة وزارة الخارجية التي تعهدت بمفاتحة السفارة التركية في العاصمة بغداد لتسهيل مهمة حصول وفد الأولمبي على تأشيرة دخول الأراضي التركية." وأشار كريم إلى أن "الجهاز الفني بقيادة التشيكي ميروسلاف سوكوب وضع في أجندته خططاً بديلة في حال إلغاء معسكر أنطاليا ومنها الدخول بمعســكر تدريبي داخلي تحتضنه مدينة كربلاء أو البصرة على أن يتخلل هذا المعســكر خوض عدد من المباريات التجريبية أمام أندية دوري الكرة الممتاز التي تسـعى لاســتغلال فتــرة التوقف لإعادة ترتيب أوراقها مجدداً. ولفت كريم إلى أن" معســــكر أنطاليا، إن أقيم، سيشــــهد اختبار أكثر من عشــــرة لاعبين محترفين ينشــــطون في الدوريات الأوروبية قد تم توجيه الدعوة لهم من قبل الجهاز الفني في وقت سابق لاختيار الأنسب منهم لتعزيز صفوف المنتخب الأولمبي الذي يستعد لخوض نهائيات آسيا في أوزبكستان مطلع حزيران المقبل. تجدر الإشــــارة إلى أن المنتخب الأولمبي شــــرع أمس الثلاثاء بتحضيراته في العاصمة بغــــداد بإقامة وحدتين تدريبيتين صباحية ومسائية.

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