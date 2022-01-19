القبض على 13 متهما بينهم اثنين من الاهابيين في صلاح الدين

2022/01/19 | 09:46 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت قيادة شرطة صلاح الدين، اليوم الاربعاء، عن إلقاء القبض على 13 متهما بقضايا مختلفة بينهم ارهابيين اثنين.وقالت القيادة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “مفارزها نفذت حملة تفتيش واسعة تمكنت خلالها من القاء القبض على(١٣) متهما بمواد قانونية مختلفة بضمنهم (٢) وفق المادة ٤ ارهاب”.واضافت انه “تم ضبط عجلات […]

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