الحشد الشعبي يطلق عملية امنية من 3 محاور في حاوي ديالى

2022/01/19 | 09:47 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… اعلن القيادي في الحشد الشعبي محمد التميمي، الاربعاء، عن انطلاق عملية امنية واسعة من 3 محاور في حاوي ديالى.وقال التميمي في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” تشكيلات قتالية من الحشد الشعبي انطلقت من 3 محاور رئيسية لتعقب خلايا داعش في حاوي العظيم قرب الحدود الادارية الفاصلة بين ديالى وصلاح الدين”.واضاف التميمي،ان” العملية تتعقب […]

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