تخصيص 100 مليار دينار سنوياً لإعمار البنى التحتية في نينوى

2022/01/19 | 09:48 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلن صندوق إعمار المناطق المتضررة في نينوى، الأربعاء، عن تخصيص 100 مليار دينار سنوياً، لإعمار مشاريع البنى التحتية والمضي بالجديدة منها في المحافظة.وقال مدير الصندوق سالم يحيى عثمان في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “الصندوق يهدف بتخصيصه للمبلغ المذكور، إلى إعمار مشاريع للبنى التحتية خرجت عن السيطرة خلال الحرب على إرهابيي داعش بالقطاعات […]

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