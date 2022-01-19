مقتل ثلاثة دواعش على ايدي الحشد الشعبي شمالي بغداد

2022/01/19 | 09:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلن الحشد الشعبي، اليوم الأربعاء، عن قتل ثلاثة إرهابيين في منطقة شاطئ التاجي شمال العاصمة بغداد.

وقال بيان للحشد تلقته (بغداد اليوم)، ان "فوج الطارمية في قيادة عمليات بغداد للحشد الشعبي وبالتعاون مع جهاز الأمن الوطني وقيادة عمليات بغداد تمكنوا من قتل ثلاثة إرهابيين في منطقة شاطئ التاجي شمال العاصمة بغداد".

وأشار البيان الى "الإطاحة بالارهابيين تمت بكمين محكم نفذ فجر اليوم في بساتين شمس العطية بأطراف العاصمة حيث تكللت العملية بنجاح دون حدوث خسائر مادية أو بشرية".

وأوضح، ان "العملية تمت بعد رصد وتتبع استمر لأيام حيث كانت تروم المجموعة الهالكة تنفيذ هجمات إرهابية ضد أهداف مدنية داخل العاصمة".

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