مدرب الشباب يعلن عن بطولة رباعية في بغداد تحضيرا لبطولة اسيا

2022/01/19 | 09:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد اعلن مدرب المنتخب الشبابي عماد محمد، اليوم الثلاثاء، عن تحضيرات فريقه لتصفيات آسيا للشباب المقرر انطلاقها في ايلول العام الحالي.

وقال لوكالة (بغداد اليوم)، ان "الفريق سيدخل ببطولة رباعية يشارك بها منتخب البرتغال ومنتخب من شمال أفريقيا وآخر من شرق آسيا".

واوضح، انه "سيتم تحديد البطولة قبل انطلاق التصفيات بفترة وجيزة، مشيرا الى دخول المنتخب نهاية الشهر الجاري في معسكرا تدريبيا في تركيا سيواجه خلاله منتخبات قوية أبرزها منتخبات شباب المكسيك وأذربيجان ورديف نادي دينامو كييف الاوكراني".و أشار إلى أن "الفترة التي تفصلنا عن التصفيات و التي حدد موعدها الاتحاد الآسيوي في شهر أيلول طويلة و كافية لإعطاء الفرصة لأسماء جديدة من المغتربين والمحليين لتجربتهم والوقوف على مستوياتهم بصورة أدق".

و ختم حديثه ان "هدف الكادر التدريبي هو صناعة فريق مستند على أسس صحيحة قادر على رفد المنتخب الأول بأسماء جديدة تصنع الانجاز".

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