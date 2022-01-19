أمين بغداد يدعو المثقفين وأصحاب المكتبات إلى الاستمرار بفعالياتهم المسائية في المتنبي

2022/01/19 | 09:50 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

دعا أمين بغداد علاء معن، الأربعاء، المثقفين واصحاب المكتبات للاستمرار باقامة الفعاليات الثقافية والفنية وفتح المحال مساءً بزقاق المتنبي؛ لإعادة الحياة للمنطقة وروح بغداد بتراثها وعبق تاريخها الأصيل.

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جاء ذلك خلال حضوره الامسية التراثية الفنية التي اقيمت في زقاق المتنبي وتضمنت عرضا سينمائيا تراثيا الى جانب عروض فنية فلكلورية أخرى.

وذكر بيان للامانة تلقاه "ناس"، (19 كانون الثاني 2022)، ان "امين بغداد وجه دعوة للمثقفين والفنانين للاستمرار باقامة الاعمال الفنية والامسيات التراثية للحفاظ على روح بغداد التراثية وتشجيع الفعاليات الادبية والثقافية وفتح ابواب المكتبات ليلاً لاعادة الحياة للمنطقة التي عانت الاهمال لسنوات طويلة وعادت الروح اليها بعد افتتاح زقاق المتنبي بحلته الجديدة".

واضاف ان "الامسية تضمنت عرضاً سينمائياً لرابطة هواة السينما العراقية ضم افلاماً سينمائية وثائقية عراقية تراثية الى جانب معرض لمقتنيات المتحف الجوال تضم مجموعة من اللوحات والصور والنماذج الفنية التراثية الاصيلة ووصلات غنائية لفرقة الجالغي البغدادي وعروض فنية وموسيقية اخرى".

وبين ان "امين بغداد اكد بان الايام القادمة ستشهد الشروع بتنفيذ حلم جديد لابناء العاصمة وهو اعادة الحياة لشارع الرشيد وتأهيله بشكل يضاهي زقاق المتنبي ".

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